Блогеру Лерчек не смогут заменить штраф на реальный срок, рассказал адвокат

В пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов. Юрист Дмитрий Аргановский ранее сказал РИА Новости, что если Лерчек не погасит штраф, ей могут заменить условный срок на реальный, однако такие случаи редки.