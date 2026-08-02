Стал известен третий погибший при теракте на Кудринской площади

Напомним, самодельное взрывное устройство сработало 1 августа. Взрыв прогремел после того, как женщина попыталась пронести бомбу в ресторан. Злоумышленница погибла на месте. Еще одним погибшим стал охранник, который преградил ей путь и не допустил входа с взрывчаткой.