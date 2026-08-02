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Стал известен третий погибший при теракте на Кудринской площади

В Национальном антитеррористическом комитете уточнили данные о погибших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы.

В Национальном антитеррористическом комитете уточнили данные о погибших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Третьей жертвой происшествия стал посетитель заведения, сообщили в ведомстве.

Напомним, самодельное взрывное устройство сработало 1 августа. Взрыв прогремел после того, как женщина попыталась пронести бомбу в ресторан. Злоумышленница погибла на месте. Еще одним погибшим стал охранник, который преградил ей путь и не допустил входа с взрывчаткой.

В результате инцидента пострадали 21 человек. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, устанавливать личность женщины и проверять возможных соучастников.

Ранее мы писали: Охранник погиб, не пустив женщину с бомбой в московский ресторан.

Читайте также: Взрыв в ресторане на Кудринской произошел во время выступления музыкантов.

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