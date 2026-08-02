Альпинист Яковенко рассказал, как почтят память в годовщину Наговицыной

12 августа будет год, как всему миру стало известно о трагедии российской альпинистки Натальи Наговициной. Она упала при спуске с пика Победа и сломала ногу. Эвакуировать альпинистку не смогли, она погибла.
В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, «Снежный барс» Александр Яковенко отметил, что тело Наговициной еще не нашли. Даже если его обнаружат, организовывать спуск не будут, альпинистка навсегда останется на пике.
«Траурные мероприятия зависят от родственников, их желания. Они могут установить памятную табличку», — добавил Яковенко.
Наталья Наговицина сломала ногу на высоте более 7 тысяч метров. Спасатели предприняли несколько попыток ее эвакуировать, но они оказались безрезультатными. После того как дрон не обнаружил следы жизнедеятельности Натальи Наговициной, было принято решение о прекращении спасательной операции.