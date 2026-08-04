На Кубе из-за ливня не удалось восстановить работу энергосистемы

«По состоянию на 17:05 (00:05 мск 4 августа — прим. ТАСС) в ходе восстановления национальной электроэнергетической системы погодные условия привели к сбоям в работе сети, что непосредственно отразилось на функционировании подключенных к ней генерирующих мощностей», — говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале.
UNE заверила, что «продолжает прилагать все усилия для исправления ситуации и скорейшего восстановления работы системы».
Вечером 3 августа UNE сообщила о полном отключении из-за аварии в национальной электроэнергетической системе. В июле подобные инциденты с SEN происходили трижды, а 1 августа система отключилась частично, в результате чего практически без электричества остались несколько провинций в западном и центральном районах Кубы, в том числе Гавана.