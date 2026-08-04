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На Кубе из-за ливня не удалось восстановить работу энергосистемы

Отключение 3 августа стало четвертым за последние полтора месяца.

ГАВАНА, 4 августа. /ТАСС/. Многочасовой ливень создал препятствия в процессе восстановления работы национальной электроэнергетической системы Кубы (SEN), вышедшей из строя вечером 3 августа. Об этом сообщила Кубинская государственная энергетическая компания (UNE).

«По состоянию на 17:05 (00:05 мск 4 августа — прим. ТАСС) в ходе восстановления национальной электроэнергетической системы погодные условия привели к сбоям в работе сети, что непосредственно отразилось на функционировании подключенных к ней генерирующих мощностей», — говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале.

UNE заверила, что «продолжает прилагать все усилия для исправления ситуации и скорейшего восстановления работы системы».

Вечером 3 августа UNE сообщила о полном отключении из-за аварии в национальной электроэнергетической системе. В июле подобные инциденты с SEN происходили трижды, а 1 августа система отключилась частично, в результате чего практически без электричества остались несколько провинций в западном и центральном районах Кубы, в том числе Гавана.

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