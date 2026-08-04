На Кубе из-за ливня не удалось восстановить работу энергосистемы

Вечером 3 августа UNE сообщила о полном отключении из-за аварии в национальной электроэнергетической системе. В июле подобные инциденты с SEN происходили трижды, а 1 августа система отключилась частично, в результате чего практически без электричества остались несколько провинций в западном и центральном районах Кубы, в том числе Гавана.