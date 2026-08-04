От политики до полиции: Украинец, баллотирующийся в Конгресс США, арестован за угрозы

Кроме того, несколько человек вынесли временные запретительные предписания в отношении кандидата. Среди них — член совета округа Мауи Томас Кук, который заявил, что после инцидента на заседании в мае опасался за свою безопасность и сотрудников. По словам Кука, тогда Басин вёл себя агрессивно, угрожал применением насилия в отношении полиции и представителя совета. Позже также появились сообщения о том, что он демонстрировал оружие в здании окружной администрации во время конфликта с сотрудниками.