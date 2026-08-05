Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

При налете беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области пострадали два человека, сообщил оперативный штаб региона.

При налете беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области пострадали два человека, сообщил оперативный штаб региона.

В городе Шебекино ранен боец добровольческого подразделения «Орлан». «Пострадавшего с множественными осколочными ранениями бедер и коленного сустава бойцы теробороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — указано в сообщении оперштаба. Позднее мужчину переведут в городскую больницу Белгорода.

В поселке Маслова Пристань беспилотник ударил по автомобилю. Ранен мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу с минно-взрывной травмой. Лечение он будет проходить амбулаторно.

Всего с начала суток оперштаб сообщал о 18 пострадавших жителях Белгородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше