Жителя Москвы осудили за оправдание теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 5 августа./ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам 22-летнего уроженца Москвы, не имеющего гражданства, Давида Назарова, который признан виновным в реабилитации нацизма и оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд путем полного сложения наказаний, назначенных по приговору Нагатинского районного суда Москвы от 30 октября 2024 года и по данному приговору, окончательно назначил Назарову наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 5 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 2 года», — сказали в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, Назаров стал исповедовать ислам и разделять идеологию насильственного воздействия на органы государственной власти, местного самоуправления и устрашения населения, испытывая чувство искаженно трактуемого религиозного единства c лидерами и участниками международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ по решению суда как террористическая). Он сформировал для себя положительное мнение о ее деятельности, в частности о нападении 22 марта 2024 года на концертный зал «Крокус cити холл».
«Желая распространить среди неопределенного круга людей свое мнение о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в мессенджере Telegram, разместил в апреле 2024 года пять комментариев, содержащих признаки публичного оправдания терроризма», — сказали в суде.
Кроме этого, в социальной сети «ВКонтакте» осужденный разместил два поста с оправданием деятельности нацистской Германии.
На судебном заседании подсудимый Назаров свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью и раскаялся в содеянном.