Жителя Москвы осудили за оправдание теракта в «Крокусе»

«Суд путем полного сложения наказаний, назначенных по приговору Нагатинского районного суда Москвы от 30 октября 2024 года и по данному приговору, окончательно назначил Назарову наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 5 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 2 года», — сказали в пресс-службе.