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86-летний водитель устроил массовое ДТП с детьми в Иркутской области

В Иркутской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали восемь человек.

В Иркутской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали восемь человек. Среди них трое детей в возрасте от 10 месяцев до 6 лет. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария случилась на 3-м километре автодороги Шелехов — Олха. Водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», двигавшийся в сторону Шелехова, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой Фит Шаттл». За рулем «Шевроле» находился 86-летний мужчина.

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям и шести пассажирам. Один ребенок доставлен в реанимацию. Как уточнили в ГАИ области, малолетние дети перевозились в салоне без детских удерживающих устройств. Трехлетний ребенок и 10-месячный младенец находились на руках у матерей.