В реке Тихая Сосна под Воронежем утонул 14-летний мальчик

По данным следствия, вечером 4 августа подросток вместе с тремя друзьями-сверстниками пришел на речной пляж. Ребята находились у воды одни, без присмотра взрослых. Погибший школьник не умел плавать, но в какой-то момент все равно прыгнул в воду и утонул.