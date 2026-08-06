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В реке Тихая Сосна под Воронежем утонул 14-летний мальчик

Следователи возбудили уголовное дело и квалифицировали трагедию как причинение смерти по неосторожности.

Источник: Комсомольская правда

В Острогожске Воронежской области в реке Тихая Сосна утонул 14-летний мальчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели парнишки. Трагедию квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 6 августа.

По данным следствия, вечером 4 августа подросток вместе с тремя друзьями-сверстниками пришел на речной пляж. Ребята находились у воды одни, без присмотра взрослых. Погибший школьник не умел плавать, но в какой-то момент все равно прыгнул в воду и утонул.

Следователи сообщили, что уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

В СК в очередной раз призывают взрослых не отпускать детей на водоемы без сопровождения и обязательно повторять с ними правила безопасности на воде.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что 1 августа в селе Залужное Лискинского района Воронежской области в реке Дон утонул 7-летний мальчик.

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