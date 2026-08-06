Двое подростков устроили опасный ночной заплыв в Волге

Однако, предупреждают в ГКУ «Служба спасения», подобный заплыв мог закончиться печально, так как дети находились на берегу и купались без сопровождения взрослых. Однако ответственность за здоровье и жизни детей с родителей никто не снимал, напомнили спасатели.