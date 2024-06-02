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Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ

Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ и встретится с правительством.

Источник: Пресс-служба Президента России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. О графике президента на следующую неделю сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент отправится в Санкт-Петербург и будет участвовать в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание форума состоится 7 июня.

Кроме того, Путин, по данным телеканала, на будущей неделе проведет встречу с правительством России.

Путин Владимир