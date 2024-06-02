Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. О графике президента на следующую неделю сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».