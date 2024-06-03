Впервые в истории Мексики государство может возглавить женщина

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал доклад госдепа США о правах человека с критикой властей Мексики словами это «чистое политиканство», а Вашингтон должен и сам ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах «Северный поток». Он отметил, что «если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?».