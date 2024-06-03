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Впервые в истории Мексики государство может возглавить женщина

Кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум, согласно данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах президента страны, заявил председатель движения Марио Дельгадо.

Источник: Комсомольская правда

Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом более 57% голосов. Отрыв от ближайшего кандидата, по словам Дельгадо, составляет «два к одному».

Первые официальные цифры быстрого подсчёта ЦИК Мексики появятся через несколько часов, а итоговые результаты выборов будут объявлены 5—8 июня.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал доклад госдепа США о правах человека с критикой властей Мексики словами это «чистое политиканство», а Вашингтон должен и сам ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах «Северный поток». Он отметил, что «если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?».