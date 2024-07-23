Владимир Путин назначил новых судей в Челябинской области

В Челябинской области новые назначения получили судьи. Указ о их приеме на шестилетний срок подписал президент России Владимир Путин.
Как следует из документа, Алена Полякова стала судьей Верхнеуфалейского городского суда.
Татьяна Чепчугова будет работать в Каслинском городском суде, Ольга Вознесенская — в Правобережном райсуде Магнитогорска, Александра Ларионова — в Ленинском райсуде Челябинска.
В Металлургическом райсуде Челябинска будет работать Никита Кунин, а в Центральном райсуде дела станет рассматривать Елена Кудимова.
Судьей Седьмого кассационного суда назначена Алла Мицкевич.
Председателем Саткинского городского суда стала Юлия Барчукова.