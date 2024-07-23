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Владимир Путин назначил новых судей в Челябинской области

Президент подписал указ о назначении восьми судей на Южном Урале.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области новые назначения получили судьи. Указ о их приеме на шестилетний срок подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из документа, Алена Полякова стала судьей Верхнеуфалейского городского суда.

Татьяна Чепчугова будет работать в Каслинском городском суде, Ольга Вознесенская — в Правобережном райсуде Магнитогорска, Александра Ларионова — в Ленинском райсуде Челябинска.

В Металлургическом райсуде Челябинска будет работать Никита Кунин, а в Центральном райсуде дела станет рассматривать Елена Кудимова.

Судьей Седьмого кассационного суда назначена Алла Мицкевич.

Председателем Саткинского городского суда стала Юлия Барчукова.

Путин Владимир