Глава Тольятти Николай Ренц на фоне слухов об отставке уехал в Уфу

Также на собрании обсуждалось обеспечение жильем детей-сирот. Глава Тольятти сообщил в этой связи, что в этом году городские власти должны обеспечить жильём 160 детей-сирот. 138 контрактов на приобретение квартир для этой категории получателей уже заключено либо находится в стадии заключения. О том, что активное движение по этой теме началось после полученного им представления прокуратуры, господин Ренц умолчал.