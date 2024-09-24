Слушания по Крымскому мосту и критика в адрес властей. Темы брифинга Пескова

Что касается заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что он готов обсудить ситуацию на Украине с представителями европейских стран и США, то это является суверенной позицией страны: «Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям».