Слушания по Крымскому мосту и критика в адрес властей. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится 24 сентября с руководителем Сбербанка Германом Грефом.
Глава государства также проведет несколько встреч, которые будут носить непубличный характер.
О спецоперации
Спецоперация завершится, как только Россия так или иначе достигнет своих целей, для Москвы это безальтернативно: «Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена».
О слушаниях по строительству Крымского моста
Кремль не комментирует слушания Арбитражным судом Гааги дела против России о якобы незаконном строительстве Крымского моста: «Здесь я воздержался бы от каких-то комментариев абсолютно. Наша позиция по всей инфраструктуре РФ абсолютно понятна, и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей».
О критике в адрес властей
Что касается законопроекта об уголовном наказании за публичное оскорбление в интернете представителей власти, то конструктивная критика нужна и важна, но ее нужно отличать от оскорблений: «Критика и оскорбление — это разные понятия».
О работе СМИ
Западные СМИ работают в условиях запредельного прессинга и даже насилия со стороны властей своих стран: «Это удел ваших западных коллег — это они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов».
О ситуации на Ближнем Востоке
Урегулирование на Ближнем Востоке монополизировано «одной из стран», и перспектив деэскалации не прослеживается: «Мирный трек сейчас по сути монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах говорить не приходится».
Обострение в Ливане потенциально опасно полной дестабилизацией на Ближнем Востоке и вызывает обеспокоенность у России: «Это, конечно, событие, которое потенциально чрезвычайно опасно».
О заявлениях президента Ирана
Что касается заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что он готов обсудить ситуацию на Украине с представителями европейских стран и США, то это является суверенной позицией страны: «Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям».
О выборах в США
Политическая борьба в США сейчас очень жесткая, но предстоящие там выборы президента не являются «вопросом номер один» для Москвы: «Это не вопрос нашего приоритетного интереса, мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня».