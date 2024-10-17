В Литве блогеру вынесли предупреждение за призывы убивать за русские фильмы

Известный литовский телеведущий, блогер Альгис Раманаускас получил предостережение после того, как призывал к насильственным действиям из-за контента на русском языке в фильмах и музыке. Это решение было принято комиссией по радио и телевидению, контролирующей деятельность трансляторов.