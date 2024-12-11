Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка

Ранее Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, его будущим советником по нацбезопасности Уолцем, а также с миллиардером Илоном Маском и его сыном в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. «США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», — заявил политик.