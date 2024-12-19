Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил против ликвидации сельсоветов. Об этом он заявил на XIX съезде ассоциации «Совет муниципальный образований республики».
По словам Минниханова, в реформе местного самоуправления нет ничего плохого. Однако в регионе такое неприемлемо. Он попросил быть последовательными в действиях.
Как отметил татарстанский лидер, если у кого-то есть пожелания сделать другую систему, пусть попробуют. Если она будет лучше, то республика готова изучить этот опыт. Раис региона призвал местных депутатов отстаивать свою позицию по этому вопросу.
Напомним, депутат Госдумы ответил на критику муниципальной реформы Татарстаном. Речь идет о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления.