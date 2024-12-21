Захарова: Киев вымещает злобу на мирном населении РФ за ощутимые военные поражения

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны», — указала она.
«В очередной раз настоятельно призываем мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям хунты Зеленского. Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости», — подчеркнула дипломат.
«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием коллективного Запада и его массмедиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — отметила Захарова.