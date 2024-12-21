Захарова: Киев вымещает злобу на мирном населении РФ за ощутимые военные поражения

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны», — указала она.