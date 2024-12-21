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Захарова: Киев вымещает злобу на мирном населении РФ за ощутимые военные поражения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Киев вымещает бессильную злобу на мирном населении России за ощутимые военные поражения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с террористической атакой киевского режима на Казань.

Источник: РИА "Новости"

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны», — указала она.

«В очередной раз настоятельно призываем мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям хунты Зеленского. Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости», — подчеркнула дипломат.

«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием коллективного Запада и его массмедиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — отметила Захарова.

Захарова Мария