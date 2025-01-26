Лукашенко спросили о будущем Молдовы. Президент посоветовал: договариваться и не ломать то, что есть

Александр Лукашенко отметил, что очень тепло относится к Молдове, неоднократно бывал в этой стране в советские времена и позже, после чего остались хорошие впечатления. Он убежден, что в Молдове есть все для того, чтобы процветать. Но для этого сейчас надо мобилизоваться, находить пути объединения страны, сохраняя ее суверенитет, и ни в коем случае не ломать ту систему, которая уже выстроена.