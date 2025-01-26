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Лукашенко спросили о будущем Молдовы. Президент посоветовал: договариваться и не ломать то, что есть

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 26 января в Минске, высказался о возможном будущем Молдовы, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Unsplash

Журналисты из Молдовы спросили главу белорусского государства, каким он видит будущее их страны.

Александр Лукашенко отметил, что очень тепло относится к Молдове, неоднократно бывал в этой стране в советские времена и позже, после чего остались хорошие впечатления. Он убежден, что в Молдове есть все для того, чтобы процветать. Но для этого сейчас надо мобилизоваться, находить пути объединения страны, сохраняя ее суверенитет, и ни в коем случае не ломать ту систему, которая уже выстроена.

«Возьмите голову в руки и начинайте отстаивать страну», — рекомендовал Президент.

Лукашенко Александр