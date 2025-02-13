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Спецпосланник Трампа Келлог посетит ФРГ, Бельгию и Украину

По данным Bloomberg, Келлог не намерен посещать РФ.

Спецпосланник президента Соединённых Штатов по Украине Кит Келлог отправится в Германию, Бельгию, а также на Украину, говорится в сообщении Госдепа США.

Поездка Келлога состоится в период с 13 по 22 февраля.

«Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13−22 февраля», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Bloomberg, Келлог не намерен посещать российскую столицу в ходе своей предстоящей поездки по Европе.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели долгую телефонную беседу. Они договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что услышал от Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе.