Сенатор Совета Федерации Игорь Кастюкевич, комментируя недавний конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сравнил украинского лидера с несдержанным учеником, грубо ответившим директору.
По его словам, ситуация напоминает случай, когда провинившегося школьника экстренно приводят к руководству с родительским вмешательством, чтобы избежать серьезных последствий.
Так он отреагировал на сообщения о том, что представители Франции и Великобритании планируют сопровождать Зеленского в поездке в США на следующей неделе, где намерены представить совместный план по урегулированию конфликта.
Кастюкевич подчеркнул, что, независимо от предпринимаемых шагов, окончательное решение останется за Россией, которая уже более трех лет ведет борьбу за свой суверенитет.
Ранее стало известно, что Франция инициирует встречу начальников генеральных штабов вооруженных сил ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на территории Украины.