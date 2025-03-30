DM: Трамп может остаться президентом до 2037 года из-за поправки к конституции

Газета утверждает, что администрация Белого дома рассматривает возможность использования 22-й конституционной поправки, принятой в 1951 году, согласно которой одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Однако в поправке не уточняется, что один и тот же человек не может занимать пост президента в третий или четвертый раз в случае отставки или смерти действующего главы американской администрации, отмечает издание.