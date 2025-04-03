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Белый дом объяснил отказ от ввода пошлин против РФ и еще трех стран

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт порталу Axios.

Источник: AP 2024

По ее словам, действующие санкции против этих четырех стран достаточно строги, введение дополнительных торговых ограничений сейчас не рассматривается. При этом она добавила, что Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями» в будущем.

Также под новые ограничения не подпали Канада и Мексика, потому что США ранее ввели против них отдельные пошлины в размере 25%, подтвердила пресс-секретарь.

2 апреля Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.