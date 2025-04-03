Белый дом объяснил отказ от ввода пошлин против РФ и еще трех стран

По ее словам, действующие санкции против этих четырех стран достаточно строги, введение дополнительных торговых ограничений сейчас не рассматривается. При этом она добавила, что Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями» в будущем.
Также под новые ограничения не подпали Канада и Мексика, потому что США ранее ввели против них отдельные пошлины в размере 25%, подтвердила пресс-секретарь.
2 апреля Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.