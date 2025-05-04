«Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергнули Зеленского», — отметил он.
По мнению аналитика, тот факт, что глава Белого дома до сих пор не сделал этого, говорит о том, что он чего-то боится или пытается «играть за обе команды».
Такой подход приведет Трампа к неудаче, считает Малинен.
Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, то вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией, это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.