Путин присвоил звания 19 генералам

В марте Путин повысил до генерал-майора командира центра специального назначения «Витязь» (входит в состав Росгвардии) полковника Александра Белоглазова. Под его руководством спецназ принимал участие в военной операции на Украине. В мае 2022 года Белоглазова удостоили звания Героя России. С июля прошлого года он возглавляет Саратовский военный Краснознаменный институт Росгвардии.