Президент России Владимир Путин присвоил звания 19 генералам, следует из его указа, опубликованного на портале правовой информации.
Так, согласно документу, звание генерал-лейтенанта получил Алексей Авдеев. Он командовал 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, которая, в частности, принимала участие в боях за Авдеевку в ДНР.
Это же звание получил Игорь Ерусалимов. По состоянию на 2020 год он был начальником управления штаба ЗВО.
Генерал-лейтенантами также стали Кирилл Кулаков и Сергей Смирнов. Кулаков занимает должность заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе с июня 2024 года.
Звания генерал-майора получили Алексей Алайцев, Виктор Бабиков (командир 38-й гвардейской бригадой управления ВДВ), Константин Баруздин (в 2017 году занимал должность заместителя начальника штаба Приамурского объединения Восточного военного округа), Ярослав Гладких, Александр Казиев, Дмитрий Квитка, Максим Краснощеков, Александр Майданкин, Руслан Макушкин, Эдуард Шандура и Дмитрий Ширяев.
Звание генерал-полковника получил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков, его коллеги — Василий Сонин (заместитель командующего Росгвардии и экс-руководитель главного управления Росгвардии Москве) и Виктор Лачев (начальник управления Росгвардии по Рязанской области) — стали генерал-полковником и генерал-лейтенантом полиции соответственно.
Ярославу Яковлеву присвоили звание генерал-майора юстиции. Ранее сегодня стало известно, что он стал начальником подмосковного главка СК.
В марте Путин повысил до генерал-майора командира центра специального назначения «Витязь» (входит в состав Росгвардии) полковника Александра Белоглазова. Под его руководством спецназ принимал участие в военной операции на Украине. В мае 2022 года Белоглазова удостоили звания Героя России. С июля прошлого года он возглавляет Саратовский военный Краснознаменный институт Росгвардии.