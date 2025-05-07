В Ельцин Центре ответили полпреду Жоге на слова о недостаточном патриотизме

Напомним, недавно полпреда призвал исключить выступления гостей, занимающих позицию, противоречащую российским ценностям и идеологии. В ответ на это в Ельцин Центре напомнили, что все 10 лет своего существования музей первого президента активно сотрудничал с властями Свердловской области.