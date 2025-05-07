В Ельцин Центре ответили полпреду Жоге на слова о недостаточном патриотизме

В Ельцин Центре прокомментировали заявление полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги о необходимости сделать программу Ельцин Центра более патриотичной.
Напомним, недавно полпреда призвал исключить выступления гостей, занимающих позицию, противоречащую российским ценностям и идеологии. В ответ на это в Ельцин Центре напомнили, что все 10 лет своего существования музей первого президента активно сотрудничал с властями Свердловской области.
— Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров. Отчёт о нашей деятельности в 2024 году единогласно одобрен членами попечительского совета, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ельцин Центра.
В Музее первого президента России добавили, что форум «Патриоты Урала», проведение которого анонсировал Артем Жога, действительно пройдет на площадке Ельцин Центра.