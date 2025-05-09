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NDTV: ВМС Индии атаковали объекты Пакистана в Аравийском море

Военно-морские силы Индии нанесли удары объектам Пакистана в Аравийском море после попытки Исламабада атаковать военные базы. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Другие подробности операции не приводятся.

Источник: AP 2024

Вечером 8 мая вооруженные силы Индии сообщили в соцсети Х, что Пакистан с использованием ракет и БПЛА атаковал военные базы в Джамму и Кашмире на севере Индии. По словам ведомства, угроза была нейтрализована, потерь нет.

На этой неделе Минобороны Индии заявило о проведении операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. После gредставитель оборонного ведомства Пакистана Ахмед Шариф Чаудри добавил, что страна «даст еще более сильный ответ».