NDTV: ВМС Индии атаковали объекты Пакистана в Аравийском море

На этой неделе Минобороны Индии заявило о проведении операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. После gредставитель оборонного ведомства Пакистана Ахмед Шариф Чаудри добавил, что страна «даст еще более сильный ответ».