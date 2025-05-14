Аграновский: слова Зеленского о переговорах должны комментировать психиатры

«Требовать от Зеленского безукоризненного, юридически выверенного поведения, просто не приходится. Это не только вот в этом случае, но и во многих других случаях… В данном случае не юристы должны объяснять его поведение, а скорее политологи, может быть, отчасти психиатры», — отметил он.