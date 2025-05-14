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Аграновский: слова Зеленского о переговорах должны комментировать психиатры

Эксперт оценил заявление украинского политика о том, что указ о запрете переговоров с Россией на него самого не распространяется.

Заявления и поведение Зеленского могут объяснить политологи и психиатры. Об этом aif.ru заявил юрист Дмитрий Аграновский, комментируя слова украинского политика о том, что на него не распространяется указ о запрете переговоров с Россией.

«Требовать от Зеленского безукоризненного, юридически выверенного поведения, просто не приходится. Это не только вот в этом случае, но и во многих других случаях… В данном случае не юристы должны объяснять его поведение, а скорее политологи, может быть, отчасти психиатры», — отметил он.

По словам Аграновского, закон о запрете переговоров с РФ изначально противоречил конституции Украины. Сложившаяся ситуация, как подчеркнул юрист, подрывает у граждан страны «веру в легитимность украинского законодательства как такового».