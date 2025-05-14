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В Таджикистане перестанут сажать в тюрьмы за лайки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в социальных сетях, подписав соответствующий закон. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Отмечается, что в соответствии с документом будут внесены правки в Уголовный кодекс страны, которые отменят уголовную ответственность за размещение лайка или другого знака под публикациями в социальных сетях. С 2018 года в Таджикистане действовал закон, в соответствии с которым за публичное оправдание терроризма и призывы к насильственному изменению конституционного строя в сети Интернет грозила ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет.

«Закон Республики Таджикистан “О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан” отменяет уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Ранее президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев заключили договор о совместной границе. Документ был подписан в городе Худжанде на севере Таджикистана.