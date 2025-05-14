В Таджикистане перестанут сажать в тюрьмы за лайки

Отмечается, что в соответствии с документом будут внесены правки в Уголовный кодекс страны, которые отменят уголовную ответственность за размещение лайка или другого знака под публикациями в социальных сетях. С 2018 года в Таджикистане действовал закон, в соответствии с которым за публичное оправдание терроризма и призывы к насильственному изменению конституционного строя в сети Интернет грозила ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет.