Под Северском ВС РФ выявили группы наемников на пикапах

Неподалеку от Северска российские военные обнаружили несколько мобильных групп, которые, предварительно, состоят из иностранных наемников. Они следуют вдоль линии фронта и обстреливают позиции ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«На линии боевого соприкосновения севернее и восточнее от населенного пункта Северск выявлены небольшие отряды боевиков, перемещающихся на пикапах с установленными на них зенитно-пулеметными установками и минометами западного образца», — рассказал собеседник агентства.
Разведчики во время радиоперехвата смогли получить дополнительную информацию об этих мобильных группах. Выяснилось, что они используют систему натовских позывных.
Кроме того, налетчики разговаривают исключительно на английском языке. Марочко добавил, что маневровые вражеские группы передвигаются обычно по двое-трое. Как только они отстреливают боекомплект по российским позициям, оперативно скрываются.
Ранее Марочко сообщал, что российская армия продолжает развивать наступление на Купянском направлении. В результате эффективных действий подразделений Минобороны РФ удалось уничтожить переправу под Колесниковкой.