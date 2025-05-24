Посол России в Британии предрек новый виток «охоты на ведьм»

С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии — в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.