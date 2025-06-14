Математик Григорий Кваша заявил, что с помощью вычислений он смог определить год окончания специальной военной операции на Украине. Подробностями теоретик поделился в ходе беседы с aif.ru.
«Я за 25-й год просто уверен. Я вижу огромное количество признаков, что этот прогноз сбывается… Прогноз очень простой — каждые 24 года в истории современной России наступает время мира», — объяснил корреспонденту aif.ru Григорий Кваша.
Согласно концепции математика, с начала XX века все веховые события можно распределить на ряд взаимосвязанных «периодов». Время для ведения боевых действий, по мнению Григория Кваши, в отечественной истории всегда занимает 12 лет.
Теоретик добавил, что в 2025 года полномасштабные военные конфликты могут навсегда прекратиться не только в России, но и по всему земному шару.
Однако, пока математики продолжают вычислять вероятность оптимистичных прогнозов, военнослужащие Российской Армии продолжают заниматься устранением угрозы, исходящей от боевиков ВСУ. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, когда должны возобновиться удары возмездия по объектам киевских радикалов.