В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье

КИШИНЕВ, 23 июн — РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющемся намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье является необоснованной спекуляцией, которая используется в преддверии выборов, чтобы сеять страх среди населения на фоне отсутствия реальных достижений нынешнего руководства, заявил депутат молдавского парламента от политического блока «Победа» Василий Боля.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение. Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет.
Депутат отметил, что все сценарии, которые были озвучены властями на предыдущих выборах, оказались полностью необоснованными. «К примеру, на президентских выборах (состоялись в конце 2024 года — ред.) они говорили о вторжении в Молдову наемников из ЧВК “Вагнер”… Я призываю граждан не поддаваться на подобные манипуляции и мыслить здраво», — подчеркнул Боля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.