Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера

Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил, что Никол Пашинян должен либо уйти с поста премьер-министра Армении, либо не участвовать в следующих выборах.
«Этот человек не может занимать должность премьер-министра. Если он хоть немного думает об армянском народе, то должен прямо сейчас сказать: “Знаете что, раз так, я ухожу”. Это единственное правильное решение для него», — приводит слова Абрамяна РИА Новости.
По мнению главы Союза армян России, Пашинян не выполнил обещания, данные избирателям.
«Он сделал всё, что мог. Хорошо это или плохо, но пора остановиться, сказать народу: “Вы меня просили, но я не смог выполнить то, что обещал. Получилось наоборот. Поэтому я хочу уйти”», — считает Абрамян.
В 2026 году в Армении состоятся выборы в парламент. После их проведения парламентское большинство сформирует новый состав правительства страны.
Ранее премьер-министр Армении предостерег своих оппонентов от использования оскорбительных выражений в его адрес, подчеркнув, что его собственный словарный запас значительно богаче, в том числе благодаря тюремному опыту.