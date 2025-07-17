Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера

«Этот человек не может занимать должность премьер-министра. Если он хоть немного думает об армянском народе, то должен прямо сейчас сказать: “Знаете что, раз так, я ухожу”. Это единственное правильное решение для него», — приводит слова Абрамяна РИА Новости.