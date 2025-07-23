Премьер-министр Японии Исиба намерен уйти в отставку после выборов

Исиба планирует встречи с тремя бывшими главами правительства — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. После этих встреч он, вероятно, объявит о своём уходе.
На выборах 20 июля правящий блок ЛДП и партии Komeito лишился большинства в верхней палате парламента. После поражения на выборах поддержка кабинета премьер-министра Исибы достигла рекордно низкого уровня в 23%.
Также отметим, что в феврале Исиба ужесточил позиции Японии по Курильским островам. Он заявил, что все четыре спорных острова принадлежат Токио. Об этом он сообщил на «Всеяпонском съезде по возврату северных территорий».