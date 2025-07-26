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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выдвинут кандидатом на третий срок

Туадера был избран главой государства в 2016 году и переизбран в 2020 году.

Источник: Аргументы и факты

Члены правящей партии Центральноафриканской Республики «Движение объединенных сердец» (MCU) по итогам съезда выдвинули президента страны Фостена-Арканжа Туадеру кандидатом на третий срок на пост главы государства. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Фостен-Арканж Туадера официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в декабре правящей партией “Движение объединенных сердец” по итогам очередного двухдневного съезда», — говорится в сообщении.

В конце августа 2023 -го года президент подписал указ о начале действия новой конституции страны, которой были отменены ограничения для переизбрания главы государства. Туадера был избран главой государства в 2016 году и переизбран в 2020 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру. Дипмиссия также поздравила Туадеру, подчеркнув, что Россия высоко ценит его личный вклад в развитие традиционно дружественных отношений между Москвой и Банги.