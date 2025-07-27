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Владимир Путин поздравил российских моряков с днем ВМФ: видео

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота.

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота.

"Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и Родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах, каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу.

…Военные моряки и морские пехотинцы служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Сражаются дерзко, героически — за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России.

Благодарю личный состав Военно-Морского Флота России за безупречное выполнение поставленных задач, за достижения в деле укрепления нашей морской мощи.

Успехов вам во всех делах — во имя процветания России! Здоровья и благополучия вашим семьям — жёнам, родителям, детям, которые любят вас, поддерживают и ждут.".