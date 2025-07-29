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Трамп: США нарастят добычу нефти при сбоях на рынках из-за мер против РФ

Президент США отметил, что «не получил никакого ответа» от российской стороны в связи с его угрозами введения пошлин.

Источник: Аргументы и факты

В случае, если введенные Соединенными Штатами пошлины против России и ее торговых союзников спровоцируют перебои на глобальных рынках энергоносителей, США готовы увеличить нефтедобычу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту своего самолета, совершавшего перелет из Абердина в Вашингтон.

«Я об этом не тревожусь», — заявил глава США, отвечая на вопрос о возможных рисках дестабилизации нефтяных рынков из-за введения упомянутых тарифов.

«В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим. Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая», — отметил он.

Президент также подчеркнул, что «не получил никакого ответа» от российской стороны на его угрозы о введении пошлин, выразив свое сожаление по этому поводу. В последние дни он находился в Шотландии, где проводил деловые встречи, посвященные вопросам торговли.

14 июля Трамп анонсировал возможность введения импортных пошлин в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут соглашения по украинскому вопросу. Впоследствии, отвечая на вопросы журналистов в самолете, Трамп сообщил о своем решении сократить этот 50-дневный период до 10 дней.

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