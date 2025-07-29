Трамп: США нарастят добычу нефти при сбоях на рынках из-за мер против РФ

14 июля Трамп анонсировал возможность введения импортных пошлин в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут соглашения по украинскому вопросу. Впоследствии, отвечая на вопросы журналистов в самолете, Трамп сообщил о своем решении сократить этот 50-дневный период до 10 дней.