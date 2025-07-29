Трамп: США нарастят добычу нефти при сбоях на рынках из-за мер против РФ

В случае, если введенные Соединенными Штатами пошлины против России и ее торговых союзников спровоцируют перебои на глобальных рынках энергоносителей, США готовы увеличить нефтедобычу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту своего самолета, совершавшего перелет из Абердина в Вашингтон.
«Я об этом не тревожусь», — заявил глава США, отвечая на вопрос о возможных рисках дестабилизации нефтяных рынков из-за введения упомянутых тарифов.
«В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим. Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая», — отметил он.
Президент также подчеркнул, что «не получил никакого ответа» от российской стороны на его угрозы о введении пошлин, выразив свое сожаление по этому поводу. В последние дни он находился в Шотландии, где проводил деловые встречи, посвященные вопросам торговли.
14 июля Трамп анонсировал возможность введения импортных пошлин в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут соглашения по украинскому вопросу. Впоследствии, отвечая на вопросы журналистов в самолете, Трамп сообщил о своем решении сократить этот 50-дневный период до 10 дней.