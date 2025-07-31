Рубио сообщил о новых контактах США и России

«В начале этой недели, в понедельник или вторник, мы также провели обстоятельный разговор с ними, но не с [президентом России Владимиром] Путиным, а с некоторыми высокопоставленными людьми Путина, в надежде достичь некоторого взаимопонимания в отношении дальнейшего пути, который привел бы к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе. И я думаю, что именно это беспокоит президента [США Дональда Трампа] больше всего», — рассказал он.
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