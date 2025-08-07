65-я бригада ВСУ понесла огромные потери в районе города Орехов в Запорожской области. Такой информацией с агентством РИА Новости поделился командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Грибник».
«Хотелось бы отдельно отметить низкое качество 65-й бригады ВСУ, от которой осталось два с половиной батальона», — заявил боец.
При этом «Грибник» отметил, что почти все стоящие под Ореховым подразделения ВСУ находятся «в плюс-минус одинаковом состоянии».
