Российский боец сообщил о сильном истощении одной из бригад ВСУ в Запорожской области

65-я бригада ВСУ понесла огромные потери в районе города Орехов в Запорожской области.

65-я бригада ВСУ понесла огромные потери в районе города Орехов в Запорожской области. Такой информацией с агентством РИА Новости поделился командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Грибник».

«Хотелось бы отдельно отметить низкое качество 65-й бригады ВСУ, от которой осталось два с половиной батальона», — заявил боец.

При этом «Грибник» отметил, что почти все стоящие под Ореховым подразделения ВСУ находятся «в плюс-минус одинаковом состоянии».

Читайте также: Киев перебросил в Запорожскую область плохо подготовленные подразделения.

