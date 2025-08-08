Ричмонд
Правительство Израиля одобрило решение Нетаньяху об оккупации сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа, сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X. По его словам, израильский чиновник подтвердил эту информацию.

Источник: Life.ru

В заявлении, сделанном в четверг, Нетаньяху выразил намерение установить контроль над всей территорией сектора Газа для обеспечения периметра безопасности. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не планирует удерживать постоянный контроль над сектором, а планирует в дальнейшем передать его под управление нового гражданского правительства.

Согласно данным, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, при этом оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Ранее Life.ru писал, зачем Нетаньяху готовит оккупацию Газы, которую власти Израиля пытаются представить как «необходимое зло». По мнению политологов, этот шаг Тель-Авива выльется в затяжную партизанскую войну и обернётся против него самого.

