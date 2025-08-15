Ричмонд
Медведев поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В поздравлении Медведев заявил, что народы России и КНДР продолжают совместно противостоять внешним деструктивным силам и прилагают усилия к построению справедливого мирового порядка. В качестве подтверждения прочности связей он указал на участие военнослужащих корейской армии в освобождении Курской области.

Политик также выразил надежду, что сотрудничество между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи окажет значительное влияние на достижение общих целей. Он пожелал Ким Чен Ыну успехов и крепкого здоровья, а народу КНДР — процветания.

— Уверен, что сообща мы добьемся еще больших успехов в укреплении нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, — говорится в поздравлении.

Освобождение Корейского полуострова от японского господства отмечается 15 августа.

Также стало известно, что певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, прибыл в Пхеньян в составе российской делегации для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

