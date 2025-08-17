Ричмонд
Рубио рассказал, что США считают лучшим исходом конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение «полноценного мирного договора», а не временного перемирия.

Источник: AP 2024

«Лучший способ завершить этот конфликт — это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?» — сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.

Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона «пока на это не согласились».

