Рубио рассказал, что США считают лучшим исходом конфликта на Украине

«Лучший способ завершить этот конфликт — это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?» — сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.
Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона «пока на это не согласились».
