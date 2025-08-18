Ричмонд
Трамп заявил, что уверен в желании Москвы урегулировать конфликт на Украине

Президент США заявил, что урегулирование на Украине должно быть устойчивым.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о своей убежденности в том, что Россия заинтересована в разрешении украинского кризиса.

«Я верю, что Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось», — отметил он, общаясь с журналистами перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Кроме того, глава Соединенных Штатов подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования конфликта.

«Наша цель — добиться того, чтобы достигнутое мирное соглашение было устойчивым», — пояснил он, отвечая на вопросы СМИ.

Он также добавил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин, Зеленский и европейские политики стремятся к завершению конфликта на Украине.

«Этот господин (Зеленский) хочет, чтобы он (конфликт) закончился. Владимир Путин хочет, чтобы она закончилась. Я думаю, весь мир от него устал», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп не стал встречать прибывших в Белый дом европейских лидеров.

