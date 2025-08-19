Ричмонд
Глава МИД Австрии заявила о подготовленных «очень жестких санкциях» против России

Европа подготовила «очень жесткие санкции», чтобы заставить Россию приступить к переговорам для разрешения украинского конфликта. Об этом министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила в интервью телеканалу ORF2.

Источник: Reuters

Она подчеркнула, что восстановление мирного порядка в Европе является главной задачей. Поэтому нельзя допустить, чтобы Москва игнорировала безопасность европейских государств, действуя в своих политических интересах.

Майнль-Райзингер отметила, что для обеспечения европейской безопасности возможно дальнейшее давление на Россию. Уже подготовлены «очень жесткие санкции», чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров по Украине.

16 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию.

В этот же день глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас пообещала новые санкции и призвала давить на Россию.

