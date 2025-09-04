Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину поддержку в вопросах Тайваня, Тибета, Синьцзяна

Китай поможет КНДР с обеспечением стабильности и мира на Корейском полуострове. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну во время переговоров в Пекине, передает агентство «Синьхуа». Тот, в свою очередь, заверил, что КНДР будет поддерживать позицию Китая по вопросам Тайваня, Тибета и Синьцзяна.