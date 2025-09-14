Ричмонд
Посол Ерхов: встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена

Возможная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки, чтобы переговоры дали положительный результат. Об этом заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Hurriyet.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Встреча должна быть подготовлена на самом высоком уровне и иметь положительный эффект, в противном случае она может привести к негативным последствиям», — отметил Ерхов. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Владимиром Зеленским при условии, что встреча пройдет конструктивно. По словам дипломата, главный итог саммита должен стать реальным и долгосрочным урегулированием, которое возможно лишь благодаря кропотливой работе переговорщиков.

Также дипломат отметил сложность легитимности нынешних властей в Киеве и самого Владимира Зеленского, однако подчеркнул, что это не помешает России к диалогу при условии серьезной и подготовленной работы с обеих сторон.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова принять предложение президента США Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным. Сам российский лидер 5 сентября во время Восточного экономического форума заявил, что считает Москву лучшим местом для проведения саммита и гарантирует безопасность украинскому руководителю и его делегации на 100%, если те посетят российскую столицу.

