Посол Ерхов: встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена

«Встреча должна быть подготовлена на самом высоком уровне и иметь положительный эффект, в противном случае она может привести к негативным последствиям», — отметил Ерхов. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Владимиром Зеленским при условии, что встреча пройдет конструктивно. По словам дипломата, главный итог саммита должен стать реальным и долгосрочным урегулированием, которое возможно лишь благодаря кропотливой работе переговорщиков.