«РВ»: бойцы РФ заняли юго-восточную часть Приморского под Степногорском

По информации источников, российские военные ведут бои с целью закрепления в многоэтажках на юге Степногорска.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские военные заняли юго-восточную часть села Приморское под Степногорском, сообщил в четверг Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Бойцы ВДВ развивают наступление на Приморское, заняв юго-восточную часть поселка, расположенного вдоль берега Каховского водохранилища», — говорится в публикации.

Также сообщается о ведении российскими десантниками боев на юге Степногорска с целью закрепления в расположенных там многоэтажных домах. Их планируется использовать в качестве плацдарма для последующего продвижения на территории поселка.

«Бои идут буквально за каждый дом», — отмечается в сообщении.

Напомним, накануне стало известно о заходе российских бойцов в восточную часть Степногорска.