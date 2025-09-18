«РВ»: бойцы РФ заняли юго-восточную часть Приморского под Степногорском

В Запорожской области российские военные заняли юго-восточную часть села Приморское под Степногорском, сообщил в четверг Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Бойцы ВДВ развивают наступление на Приморское, заняв юго-восточную часть поселка, расположенного вдоль берега Каховского водохранилища», — говорится в публикации.
Также сообщается о ведении российскими десантниками боев на юге Степногорска с целью закрепления в расположенных там многоэтажных домах. Их планируется использовать в качестве плацдарма для последующего продвижения на территории поселка.
«Бои идут буквально за каждый дом», — отмечается в сообщении.
Напомним, накануне стало известно о заходе российских бойцов в восточную часть Степногорска.