Почему беспилотники ВСУ нельзя сбивать на подлете: Губернатор назвал фактор, который мешает

Гладков: Высота не позволяет сбивать беспилотники сразу у границы.

Источник: Комсомольская правда

Сбивать беспилотники боевиков Вооруженных сил Украины непосредственно у границы России невозможно. Все из-за высоты, на которой они летят. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На тему запускаемых киевским режимом дронов руководитель региона высказался во время прямой линии. Тогда одна из зрительниц в социальных сетях поинтересовалась, почему БПЛА не сбивают еще на подлете. В ответ Гладков объяснил, что есть серьезный фактор, который этому мешает.

«Вопрос в высоте, которая не позволяет их (беспилотники ВСУ — прим.ред.) сбивать сразу у государственной границы. Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», — сказал Гладков.

Напомним, одним из наиболее частых регионов, атакуемых украинскими боевиками с помощью беспилотников, является именно Белгородская область. Накануне Гладков сообщал, что нападки на регион продолжались четыре дня подряд. Из-за этого ситуация складывалась крайне сложная.

